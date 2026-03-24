Forti piogge nel Golfo Persico: ancora inondazioni e vittime in Oman | VIDEO

La regione del Golfo, già martoriata da settimane di conflitto, è stata colpita da piogge torrenziali negli ultimi giorni, che hanno provocato inondazioni in diverse aree del Golfo Persico. I meteorologi hanno confermato che le forti piogge sono state causate da una perturbazione occidentale insolitamente intensa, in grado di scaricare tra i 100 e i 200mm di pioggia su Arabia Saudita, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein e zone limitrofe in quattro o cinque giorni. Nei deserti che in genere ricevono meno di 100mm di pioggia all’anno, il rischio di inondazioni improvvise rimane significativo. Tra gli stati più colpiti c’è anche l’Oman. La regione della capitale Muscat è già stata colpita, con oltre 100mm di pioggia registrati in pochi giorni. I media locali confermano almeno quattro morti, mentre decine di persone sono state tratte in salvo dalle strade allagate. Le strade si sono trasformate in fiumi dopo le esondazioni dei corsi d’acqua.

Inondazioni e una vittima a Khasab

La squadra di ricerca e soccorso ha confermato che una cittadina ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla forte corrente di un wadi a Khasab. Secondo le autorità, la tragedia è avvenuta durante le forti piogge che hanno provocato un’intensa corrente nei wadi del Governatorato di Musandam. Le squadre di ricerca e soccorso hanno immediatamente avviato le operazioni e sono riuscite a localizzare la donna, che è stata poi ritrovata senza vita.

Le autorità hanno ribadito l’urgente avvertimento alla popolazione di evitare di attraversare wadi allagati e zone basse in queste condizioni meteorologiche, sottolineando i gravi rischi posti dalle rapide correnti dei wadi.