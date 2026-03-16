Forti piogge nel Viterbese: aumentato di mezzo metro il livello del Lago di Bolsena

Il Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, è aumentato fortemente di livello. Sono ben 55 i centimetri in più rispetto alla stagione scorsa, quelli registrati nel Comune di Marta, paesino che si affaccia sullo specchio d’acqua. L’innalzamento dell’acqua, determinato dalle forti piogge del mese scorso, ha cambiato l’aspetto del lago, riportando acqua in alcuni punti che ormai da anni erano in secca a causa della siccità. Ma se da un lato, l’aumento del livello rappresenta un fattore positivo, sia per la pesca che per l’ecosistema del lago, dall’altro, il fatto che una parte della spiaggia sia sparita sott’acqua, sta determinando, in vista della bella stagione, una forte preoccupazione negli operatori del settore balneare.