Frana Niscemi, il rapporto dell’Università di Firenze: “il rischio resta elevato”

Frana Niscemi, il rapporto elaborato dai professori dell'Università di Firenze: "la scarpata principale che borda il paese è suscettibile di un'evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine instabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità strategica"

frana niscemi dall'alto

A Niscemi, potrebbero registrarsi altri crolli: è quanto emerge dal rapporto elaborato dai professori dell’Università di Firenze incaricati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di redigere un dossier su quanto è successo con la frana dello scorso 25 gennaio. Il pool è guidato da Nicola Casagli, che insegna geologia nell’ateneo fiorentino ed è fra i massimi conoscitori al mondo di frane. “Il rischio rimane elevato e il fenomeno è destinato a evolvere ulteriormente, spiegano gli esperti nel rapporto, citato dal Corriere della Sera. Le conclusioni di sei professori e 12 ricercatori sono tutt’altro che ottimistiche: “la scarpata principale che borda il paese è suscettibile di un’evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine instabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità strategica”.

Lo studio di 150 pagine, effettuato con analisi satellitari e sopralluoghi, mostra una situazione in evoluzione: “il centro abitato presenta condizioni di sostanziale stabilità”.

L’analisi delle cause

Sono state effettuate analisi tecniche, ricostruzioni storiche, elaborazioni satellitari e valutazioni del rischio per risalire alle cause di ciò che è successo e le previsioni di cosa potrebbe accadere. Tra le cause del disastro, l’erosione dal basso della collina, su cui poggia Niscemi, provocata soprattutto dall’acqua che scende dalla città e convogliata in buona parte nel torrente Benefizio per poi disperdersi nei terreni sottostanti. Anche le piogge avrebbero contribuito a provocare il cedimento della collina.

Gli esperti ritengono necessario “prevedere la delocalizzazione degli edifici ubicati entro una fascia di 50 metri dal margine della scarpata“.

Leggi altri articoli di METEO SICILIA