Frana Niscemi: interventi di Caltaqua sulla rete idrica

A Niscemi, sono in corso le operazioni di switch dalla vecchia alla nuova rete idrica, recentemente realizzata, ulteriori attività di ricerca e individuazione delle perdite lungo la rete di distribuzione e interventi necessari alla disconnessione dei tratti di rete ricadenti nella cosiddetta “zona rossa”. Ad annunciarlo è Caltaqua, la società che nel Nisseno si occupa della gestione, distribuzione ed erogazione idrica. Si tratta di interventi che hanno delle ripercussioni sulla distribuzione che al momento viene effettuata con dei turni. “È necessario – si legge in una nota della società – che lo scavo rimanga aperto per alcuni giorni prima del riempimento e del suo definitivo ripristino. Ciò avviene per una ragione tecnica precisa: dopo la riparazione è necessario verificare la tenuta della condotta, operazione che può essere effettuata solo quando la rete è nuovamente in pressione, ossia il giorno della successiva distribuzione idrica. Solo dopo aver accertato il corretto funzionamento dell’intervento eseguito, si procede alla chiusura definitiva dello scavo e al ripristino temporaneo della sede stradale, cui seguirà quello definitivo”.

“Caltaqua – prosegue la nota – è consapevole dei disagi che queste attività possono temporaneamente arrecare alla cittadinanza e assicura che tutti gli interventi vengono programmati e realizzati con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini. L’azienda ribadisce inoltre che i lavori in corso rappresentano interventi necessari per migliorare l’efficienza del servizio idrico e ridurre le perdite di rete, con benefici concreti per l’intera comunità”.