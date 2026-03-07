Frana Niscemi, tornato a volare il drone che monitora il fronte

A Niscemi, è ritornato a volare il drone di un gruppo di professionisti che fin dall’inizio dell’emergenza frana è stato messo a disposizione per monitorare l’intero fronte ceduto. Questa mattina, sono state registrate nuove immagini della città sospesa. È l’intera fascia sul ciglio della frana (la cosiddetta zona nera), con abitazioni ancora in bilico e altre che non ci sono più, perché finite nel vuoto. Le immagini riprese dal drone rendono ancor di più l’idea di quello che è stato causato dal movimento franoso. Adesso la frana ha fermato il proprio moto, stando ai dati tecnici forniti dagli esperti dell’Università di Firenze e che hanno indotto le autorità di Protezione Civile, la struttura commissariale e il sindaco Massimiliano Conti a ridurre la zona rossa da 150 metri a 100 metri, con i relativi rientri dei residenti.