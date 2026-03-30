Frana sulla statale 113 nel Messinese: tratto chiuso a Santo Stefano di Camastra, il maltempo complica gli interventi

L’Anas è al lavoro per fronteggiare l’emergenza frana al km 148,800 della statale 113, a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. Le difficoltà maggiori sono legate al perdurare delle condizioni meteo avverse, che favoriscono l’avanzare di nuovo materiale franoso da proprietà di terzi. Nei prossimi giorni, è previsto un peggioramento, con forti piogge. Per queste ragioni, l’Anas manterrà chiusa la strada fino al terminare del maltempo, con percorso alternativo segnalato in loco. Al cessare delle condizioni meteo avverse, aprirà il tratto a senso unico alternato, per poi passare alla riapertura totale della strada solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza.

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