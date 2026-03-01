Francia, Germania e Gb “pronte a intraprendere azioni difensive contro l’Iran”

Francia, Germania e Regno Unito condannano gli attacchi missilistici di Teheran e annunciano possibili misure proporzionate

Francia, Germania e Regno Unito pronte a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando “azioni difensive” contro l’Iran. Lo hanno dichiarato i tre leader del gruppo E3 in una dichiarazione congiunta, dicendosi “sconvolti dagli attacchi missilistici indiscriminati e sproporzionati lanciati dall’Iran contro i paesi della regione”, in rappresaglia per quelli condotti da Stati Uniti e Israele in Iran. “Adotteremo misure per difendere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati nella regione, potenzialmente consentendo azioni difensive necessarie e proporzionate per distruggere la capacità dell’Iran di lanciare missili e droni alla fonte”, si legge nella dichiarazione congiunta.

