Giornata in memoria di Tusa: a Catania apertura straordinaria mattutina del Portico dell’Atleta

Martedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani istituita dalla Regione Siciliana per ricordare la figura del grande archeologo Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso nel marzo 2019, il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci diretto da Giuseppe D’Urso promuove l’apertura straordinaria al mattino, dalle 9 alle 13, del Portico dell’Atleta, sito ipogeo in Via Crociferi, recentemente restituito alla fruizione del pubblico. Confermati gli orari pomeridiani del martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18.

“Si ricorda che, per la natura stessa del sito sotterraneo, il numero dei visitatori del Portico dell’Atleta è contingentato per ogni turno (durata 20/30’ circa) e occorre prenotarsi inviando una email a urp.parco.archeo.catania@regione.sicilia.it Nell’ambito delle visite gratuite in tutti i siti e i musei della Regione Siciliana previste per la giornata del 10 marzo, saranno regolarmente fruibili tutti gli altri siti”, si legge nella nota.