Giornata internazionale della donna, l’omaggio commovente dei Vigili del Fuoco | VIDEO

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha voluto rendere omaggio a tutte le donne con un messaggio sui propri canali social. “Dedizione, coraggio, impegno: le donne del Corpo nazionale, valore aggiunto per garantire la sicurezza di tutti“, si legge nel post. Un riconoscimento che celebra il contributo fondamentale delle donne nell’ambito della protezione civile e del soccorso, sottolineando il loro ruolo cruciale in un lavoro che richiede professionalità, coraggio e passione. I Vigili del Fuoco augurano dunque un “buon 8 marzo a tutte le donne“.

Le donne nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Sono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ogni settore, dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali.

La crescita della componente femminile è evidente in tutti i livelli di responsabilità, a partire dai ruoli apicali dove si contano 48 donne nella dirigenza, tra cui spiccano 2 dirigenti generali e 8 dirigenti superiori. Nel cuore pulsante del soccorso, 550 professioniste tra vigili, capi squadra e capi reparto operano quotidianamente sul campo, coordinate ed affiancate da 97 direttivi e 53 ispettori antincendi.

L’eccellenza del Corpo nazionale si riflette anche nei reparti speciali, dove operano 2 piloti e 1 specialista di aeromobile, mentre il talento sportivo e artistico viene espresso dalle 14 atlete del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse e dalle 6 musiciste della Banda musicale.

Un contributo fondamentale arriva dalle donne che fanno servizio nell’area medica e dei ruoli tecnico-professionali: 18 le professioniste nell’ambito medico-sanitario, oltre 1.600 le esperte nei settori informatico, amministrativo e logistico gestionale.