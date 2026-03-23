Giornata Mondiale della Meteorologia 2026: “Osservare Oggi, Proteggere Domani”, viaggio nella rete invisibile dietro ogni previsione

“Che tempo farà?” è indubbiamente una delle domande che l’umanità si pone con maggiore frequenza. Oggi diamo per scontato di poter trovare la risposta in pochi secondi, scorrendo lo schermo dello smartphone o ascoltando il telegiornale. Dietro a quella semplice icona a forma di sole, nuvola o pioggia, si nasconde una delle imprese scientifiche di collaborazione globale più straordinarie della storia umana. In questa Giornata Mondiale della Meteorologia 2026, il cui tema è proprio “Observing Today, Protecting Tomorrow” (Osservare oggi, proteggere il domani), la World Meteorological Organization (WMO) ci ricorda che il meteo non ha passaporto e il clima non conosce confini. Nessun Paese può affrontare queste sfide da solo.

Il sistema nervoso centrale del pianeta

Fondato nel 1963, il programma World Weather Watch della WMO è una rete meno nota del World Wide Web, ma altrettanto cruciale per la nostra quotidianità. Questa infrastruttura funziona come il sistema nervoso centrale della Terra, basandosi sullo scambio libero e aperto di milioni di dati osservativi che provengono letteralmente da ogni angolo del globo. Da dove arrivano esattamente questi dati? Sulla terraferma, una fitta rete composta da circa 16.300 stazioni meteorologiche di superficie lavora incessantemente per registrare in simultanea parametri vitali come temperatura, umidità, pressione e venti. Alzando lo sguardo verso l’atmosfera, lo scenario diventa ancora più affascinante: 2 volte al giorno, in oltre mille località che spaziano dalle isole più remote fino ai ghiacci polari, vengono lanciati palloni meteorologici. Queste sonde si innalzano fino a 30 km di quota, trasmettendo preziosi dati in tempo reale prima di esplodere a causa della pressione e lasciar ricadere i loro piccoli strumenti.

Il monitoraggio, però, non si ferma alla terra e all’aria, ma si immerge anche nelle vaste distese azzurre del pianeta. Negli oceani, infatti, operano oltre 4mila boe robotiche del programma Argo, affiancate da più di 1.000 navi volontarie che scrutano costantemente il calore, la salinità e le correnti marine, elementi assolutamente fondamentali per decifrare le complesse dinamiche climatiche. Infine, la sorveglianza prosegue altissima nel cielo e nello Spazio. Da un lato, gli aerei commerciali in volo contribuiscono ogni singolo giorno con oltre 700mila misurazioni ad alta precisione; dall’altro, una flotta di circa 400 satelliti per l’osservazione terrestre sorveglia dall’orbita la nascita delle tempeste, individua gli incendi e misura l’innalzamento dei mari. Senza questi “occhi” elettronici, gli oceani – che coprono il 70% della superficie terrestre – rimarrebbero in gran parte un insondabile mistero meteorologico.

Un investimento, non un costo

Il cambiamento climatico sta rendendo questa rete più vitale che mai. Secondo il rapporto sullo Stato del Clima Globale della WMO, il 2025 è stato uno dei 3 anni più caldi mai registrati, consolidando una tendenza che vede gli ultimi 11 anni in cima alle classifiche assolute. Eventi estremi come ondate di calore, piogge torrenziali e cicloni colpiscono con ferocia crescente. Non a caso, tra il 1970 e il 2021, questi fenomeni hanno causato danni economici per 4,3 mila miliardi di dollari e ucciso quasi 2 milioni di persone. In questo contesto, i sistemi di allerta precoce (Early Warnings) non sono un lusso, ma un salvavita economico e sociale. Un preavviso di sole 24 ore può ridurre i danni di una tempesta del 30%. La Banca Mondiale stima che l’accesso universale a questi servizi preverrebbe ogni anno la perdita di 13 miliardi di dollari in beni materiali e 22 miliardi in termini di benessere.

Gli “anelli deboli” da rafforzare

Una catena, tuttavia, è forte solo quanto il suo anello più debole. Attualmente, esistono vaste lacune geografiche nella raccolta dei dati, specialmente nei Paesi meno sviluppati e nei piccoli stati insulari, con un’incidenza particolarmente critica in Africa. Un buco nei dati in Africa riduce l’accuratezza delle previsioni meteorologiche non solo a livello locale, ma in tutto il mondo. Per questo la WMO, attraverso iniziative come il Systematic Observations Financing Facility (SOFF), sta lavorando per colmare queste falle. Risolvere il problema in Africa e nel Pacifico potrebbe ridurre gli errori di previsione rispettivamente del 30% e del 20%, sbloccando benefici economici miliardari per agricoltura, trasporti ed energia.

Il futuro: Intelligenza Artificiale e nuove generazioni

Oggi siamo nel mezzo di una rivoluzione tecnologica. L’Intelligenza Artificiale (IA) e i supercomputer stanno trasformando la scienza del clima, offrendo a Paesi in via di sviluppo l’opportunità di “saltare” direttamente verso capacità previsionali avanzate. Tuttavia, come sottolinea la WMO, l’intelligenza umana rimane il fondamento dell’intelligenza artificiale. L’IA deve integrare, non sostituire, l’autorevolezza e l’esperienza dei Servizi Meteorologici Nazionali. Per proteggere il domani serve investire nella formazione e ascoltare le voci dei giovani scienziati – meteorologi, idrologi e oceanografi – che stanno già guidando l’innovazione.

In definitiva, raccogliere dati sul clima e sul meteo non è un semplice esercizio accademico, ma un ponte tra nazioni e generazioni. Solo osservando il nostro pianeta oggi, abbiamo la reale possibilità di proteggerlo per il domani.