Grande valanga si stacca da Cima Cavallazza, in Trentino: interviene il Soccorso Alpino

Ancora una valanga in Trentino, oggi senza sciatori coinvolti. Si sono concluse intorno alle 16.30 le operazioni di bonifica per una valanga di grandi dimensioni staccatasi da Cima Cavallazza, in Primiero. Il distacco, avvenuto a una quota di 2.250 metri, ha presentato un fronte di 100 metri e una larghezza di 300. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15 da parte di un operatore del Soccorso Alpino trentino che aveva notato il distacco da valle. La Centrale unica di emergenza ha chiesto immediatamente l’intervento dell’elicottero, con a bordo un’unità cinofila del Soccorso Alpino, mentre 3 operatori della stazione Fiera di Primiero e altri 6 di San Martino di Castrozza si sono messi a disposizione nelle rispettive piazzole, assieme a 2 unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle e a un’altra unità cinofila della Polizia presente a Predazzo.

L’elicottero ha raggiunto il punto più a monte del distacco, sbarcando il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila presente a bordo, che hanno provveduto a bonificare quella parte, per poi essere elitrasportati più a valle, oltre un balzo di roccia, in una seconda rotazione, e continuare così le operazioni anche nella porzione sottostante. La bonifica ha avuto esito negativo, escludendo la presenza di persone coinvolte.