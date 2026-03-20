Guerra in Iran e rincari agricoli: campi a rischio con +30% dei costi, Coldiretti chiede intervento urgente dell’UE | FOTO e VIDEO

La guerra in Iran non sta solo sconvolgendo gli equilibri geopolitici, ma ha anche un impatto devastante sull’economia globale, anche sul settore agricolo. Gli agricoltori europei, e in particolare quelli italiani, stanno affrontando un aumento dei costi di produzione, che ha superato il 30%. Questo incremento dei costi è principalmente dovuto all’aumento dei fertilizzanti, che sono strettamente legati all’instabilità internazionale. In risposta alla crescente crisi, circa tremila agricoltori si sono radunati a Montesilvano, in Abruzzo, per protestare contro i rincari dei fertilizzanti e delle materie prime.

La manifestazione è stata organizzata da Coldiretti, che ha messo in evidenza come l’aumento dei costi di produzione stia mettendo in pericolo le coltivazioni agricole. Oltre ai fertilizzanti, anche i costi legati all’energia e alle materie plastiche sono aumentati significativamente, con il settore che rischia di non riuscire a sopportare il peso di questi rialzi.

Il divario tra aumenti al consumo e prezzi agli agricoltori

Nonostante i consumatori stiano pagando prezzi sempre più alti per i prodotti alimentari, gli agricoltori continuano a ricevere prezzi che non riflettono i costi aggiuntivi che devono affrontare. Questo divario tra gli aumenti al consumo e quelli che gli agricoltori riescono a ottenere per le loro coltivazioni sta mettendo a rischio la sostenibilità economica del settore agricolo.

Coldiretti ha fatto appello all’Unione Europea affinché intervenga con misure urgenti per alleviare la pressione sui produttori agricoli. Le richieste includono il supporto alla produzione di fertilizzanti naturali.

Le conseguenze della crisi agricola per il futuro dell’Europa

Se l’Unione Europea non interverrà tempestivamente, la crisi in agricoltura potrebbe compromettere la competitività del settore agricolo europeo, con ripercussioni dirette sulla sicurezza alimentare e sull’economia complessiva. L’instabilità internazionale, a partire dalla guerra in Iran, ha già dimostrato come i conflitti possano influenzare i costi delle materie prime e la produzione alimentare globale.

La protezione dell’agricoltura europea deve diventare una priorità per l’Unione Europea, che rischia di compromettere la propria sovranità alimentare senza un intervento concreto. Le misure richieste da Coldiretti potrebbero rappresentare una risposta decisiva per proteggere il settore agricolo e garantire ai cittadini europei un approvvigionamento sicuro e sostenibile di cibo, anche in tempi di crisi internazionale.