Guerra in Medio Oriente e incognite meteo: l’Europa col fiato sospeso per il gas, se torna il freddo sarà blackout

La crisi energetica globale innescata dalla guerra in Medio Oriente rischia di subire una violenta accelerazione nei prossimi giorni. Le notizie che giungono dal Golfo Persico, relative a nuovi attacchi iraniani contro navi cisterna e infrastrutture di raffinazione in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar, hanno scosso i mercati internazionali. Questa escalation geopolitica si sta saldando in modo pericoloso con uno scenario meteorologico critico. Non si può escludere, infatti, l’arrivo in Europa di una massiccia ondata di gelo siberiano nella seconda metà di marzo, trasformando la questione dei prezzi in una vera e propria crisi di approvvigionamento: sarebbe il classico “colpo di coda dell’inverno”, ma quest’anno rischia di lasciare l’Europa al buio e al gelo.

Mercati in shock: il gas vola oltre i 50 euro e il petrolio punta i 100 dollari

Le rilevazioni odierne sui mercati internazionali delle materie prime mostrano un quadro drammatico per il comparto energetico. Il prezzo del gas naturale TTF è balzato oltre i 50 euro per megawattora, con un aumento che ha superato il 30% in poche sessioni di trading a causa del timore che lo Stretto di Hormuz resti chiuso a lungo. Parallelamente, il petrolio Brent ha superato quota 82 dollari al barile, ma gli analisti di Goldman Sachs e UBS avvertono che il superamento dei 100 dollari è ormai imminente se il blocco navale dovesse persistere. In Italia, la ricaduta sui carburanti è immediata, con la benzina che in modalità self-service sta già approcciando i 2 euro al litro in molte regioni, alimentando una nuova ondata inflattiva che rischia di paralizzare i consumi primaverili.

L’ombra del Vortice Polare: neve e gelo pronti a colpire l’Europa

Mentre la diplomazia internazionale cerca una via d’uscita nel Golfo, i centri di previsione meteorologica come l’ECMWF segnalano un evento di Stratwarming di portata rilevante. Questo riscaldamento della stratosfera potrebbe innescare la frammentazione del Vortice Polare, le cui propaggini gelide potrebbero così scivolare verso il cuore dell’Europa e del Mediterraneo dopo il 15 marzo. Non si tratterà di una rinfrescata passeggera, ma di una vera e propria coda invernale con nevicate a bassa quota e temperature che potrebbero crollare di dieci gradi sotto la media. Il ruolo del meteo diventa così il fattore x della crisi: un freddo così intenso e tardivo obbligherà a riaccendere i riscaldamenti in tutto il Continente proprio nel momento di massima fragilità delle scorte.

Stoccaggi europei sotto pressione e rischio di esaurimento fisico

La situazione delle riserve di gas in Europa è tesa. Secondo gli ultimi aggiornamenti della piattaforma AGSI+, la media complessiva degli stoccaggi nell’Unione Europea si attesta oggi al 29,9%. Si tratta di un valore significativamente inferiore rispetto al 40% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. La situazione più critica si osserva nel cuore industriale del Continente: la Germania è scivolata al 20,8% di riempimento, mentre i Paesi Bassi si trovano in una condizione di stress fisico estremo con le riserve appena al 10,7%. In Italia la situazione appare leggermente più solida, con un livello di stoccaggio intorno al 47,4%, ma il ritmo di prelievo degli ultimi giorni è raddoppiato a causa della necessità di compensare il calo delle importazioni di GNL.

L’escalation in Medio Oriente, con la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz e il fermo degli impianti di QatarEnergy a Ras Laffan, ha privato l’Europa di circa il 12-14% delle sue importazioni di gas liquefatto. Il rischio principale per le prossime settimane non è rappresentato solo dall’altalena dei prezzi, ma dalla reale mancanza di materia prima. Se le navi metaniere dal Qatar rimarranno bloccate a Hormuz e contemporaneamente il gelo di fine marzo farà impennare i consumi domestici, l’Europa potrebbe trovarsi letteralmente senza gas e benzina, rendendo necessari razionamenti d’emergenza per l’industria e la popolazione.

Scenari futuri: le previsioni degli esperti e la minaccia dell’inflazione

I maggiori esperti mondiali di energia e geopolitica, tra cui gli analisti dell’IEA, concordano nel definire le prossime settimane come il periodo più critico dal dopoguerra per la stabilità europea. Se il blocco dello Stretto e le ondate di gelo dovessero sovrapporsi per più di quindici giorni, l’inflazione potrebbe tornare a doppia cifra entro la Pasqua, trascinata dai costi logistici e alimentari. Il collegamento tra meteorologia e stabilità politica è ormai inscindibile: la durata dell’eventuale colpo di coda dell’inverno determinerà la capacità di resistenza del sistema economico. In questo scenario, la meteo-logistica non è più solo una scienza previsionale, ma un pilastro della difesa nazionale di fronte a una crisi che minaccia di svuotare i serbatoi e spegnere le caldaie di mezza Europa.