Guerra Iran, Abu Dhabi paga i turisti bloccati: soggiorni prolungati a carico del governo

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, ente governativo degli Emirati Arabi Uniti (Eau), ha dichiarato che pagherà i soggiorni prolungati dei turisti bloccati negli hotel della capitale a causa della chiusura dello spazio aereo decretato in seguito all’attacco di Usa e Israele contro l’Iran. Una lettera del Dipartimento mostra una richiesta agli hotel di prolungare il soggiorno degli ospiti che hanno “raggiunto la data di check-out ma non sono in grado di viaggiare per motivi indipendenti dalla loro volontà”. “Siete pregati di prolungare il loro soggiorno fino a quando non saranno in grado di partire. Il costo del soggiorno prolungato sarà coperto dal Dct Abu Dhabi”, si legge.