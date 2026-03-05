Guerra Iran, Aliyev accusa Teheran: “atto terroristico contro l’Azerbaigian”

Continuano le conseguenze della guerra in Iran. Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, accusa: “l’Iran ha compiuto un atto terroristico contro lo Stato azero. Le nostre Forze Armate hanno ricevuto istruzioni in merito agli attacchi con i droni dell’Iran. I funzionari iraniani devono fornire una spiegazione e presentare delle scuse all’Azerbaigian. L’Azerbaigian non partecipa e non parteciperà alle operazioni contro l’Iran. Questa non è la prima volta che lo Stato iraniano ha compiuto atti terroristici contro l’Azerbaigian e gli azerbaigiani. L’Azerbaigian non tollererà questo atto terroristico ingiustificato”.