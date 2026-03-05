Guerra Iran, colpita petroliera USA nel Golfo Persico: è in fiamme, greggio in mare

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Fars, i Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato di aver colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale. “Le nostre forze navali hanno colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale e attualmente è in fiamme“, affermano i Pasdaran. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma in precedenza l’agenzia britannica Ukmto aveva riferito di una ”grande esplosione” su una petroliera attraccata al largo del Kuwait con perdita di greggio in mare.