Guerra Iran, colpito con raid aerei impianto per lo sviluppo di armi nucleari

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di aver colpito l’impianto nucleare di Taleghan, a sud di Teheran, con raid aerei. Qui, sostengono le Idf, il regime iraniano stava lavorando su “capacità critiche nello sviluppo di armi nucleari”. Negli ultimi anni, proseguono le Idf, l’Iran ha utilizzato il sito per “lo sviluppo di esplosivi avanzati e per condurre esperimenti sensibili nell’ambito del progetto Amad”, il presunto programma segreto di sviluppo di armi nucleari di Teheran. Il complesso di Taleghan era già stato colpito dall’aeronautica israeliana nell’ottobre del 2024, durante una rappresaglia per un attacco missilistico iraniano contro Israele.

Le Idf hanno riferito di aver recentemente scoperto che l’Iran ha “adottato misure per riabilitare il complesso” dopo quegli attacchi. “Il regime iraniano ha continuato a impegnarsi per far progredire e sviluppare le capacità necessarie per lo sviluppo di un’arma nucleare”, afferma l’Idf.

La guerra in Iran

La guerra in corso in Iran si è rapidamente trasformata in un conflitto di alta intensità, alimentato dalle crescenti preoccupazioni riguardo alle ambizioni nucleari di Teheran. L’Iran, che da anni è sospettato di perseguire un programma nucleare militare ha visto i suoi sforzi per sviluppare capacità nucleari diventare uno dei principali motivi di tensione internazionale. In particolare gli Stati Uniti e Israele sono convinte che l’Iran stia cercando di acquisire la capacità di produrre armi nucleari, e ciò ha portato a un aumento dei raid aerei israeliani contro impianti nucleari e infrastrutture sensibili. Israele, infatti, ha dichiarato più volte che non tollererà un Iran nucleare, ritenendo che una potenziale arma nucleare nelle mani di Teheran rappresenterebbe una minaccia esistenziale per la sua sicurezza.

Il conflitto ha assunto una dimensione globale, poiché l’Iran ha risposto agli attacchi con una serie di azioni militari, incluse ritorsioni contro le forze israeliane e alleate. Il rischio di escalation è alto, poiché un’escalation nel programma nucleare iraniano potrebbe spingere la regione verso un conflitto a livello mondiale.

Con la continua accusa di sviluppare armi nucleari e il rifiuto iraniano di fermare il suo programma, la guerra in Iran rischia di diventare un conflitto di lunga durata, che potrebbe avere ripercussioni su tutto il Medio Oriente e oltre, soprattutto se le potenze internazionali non riusciranno a fermare questa spirale di violenza.