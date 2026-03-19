Guerra Iran: Crosetto chiarisce la posizione dell’Italia su un possibile intervento internazionale

In merito alla crescente tensione in Iran e alle recenti discussioni sull’impegno internazionale in corso, il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha voluto fare chiarezza riguardo al ruolo dell’Italia in un possibile intervento. Dopo la diffusione di interpretazioni fuorvianti su un documento approvato da alcune nazioni europee e non, Crosetto ha puntualizzato la posizione italiana. “Ho letto interpretazioni totalmente errate sul documento approvato oggi da alcune nazioni europee e non, tra cui l’Italia. Nessuna missione di guerra. Nessun ingresso ad Hormuz senza una tregua e senza un’iniziativa multilaterale estesa. Siamo consapevoli però dell’importanza per tutti di lavorare per la riapertura in sicurezza di Hormuz e riteniamo che sia giusto ed opportuno che siano le Nazioni Unite ad offrire la cornice giuridica per un’iniziativa pacifica e multilaterale per raggiungere questo obiettivo”.

La posizione dell’Italia

Crosetto ha dunque escluso qualsiasi ipotesi di intervento militare unilaterale, confermando la posizione dell’Italia orientata a una risoluzione pacifica del conflitto. La dichiarazione del Ministro giunge in un momento difficile, mentre la comunità internazionale si trova a dover affrontare le sfide della stabilità nella regione, con il tratto di mare di Hormuz che rappresenta una rotta strategica fondamentale per il commercio globale. Il Governo italiano, quindi, ribadisce il proprio impegno per una soluzione negoziata, con il coinvolgimento delle Nazioni Unite come protagonista principale nella ricerca della pace.