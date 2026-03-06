Guerra Iran, importante azienda satellitare bloccherà le immagini degli stati del Golfo: il motivo

Planet Labs PBC, fornitore leader di immagini ad alta risoluzione scattate dallo spazio, ha dichiarato che bloccherà le immagini degli stati del Golfo per 96 ore. “Tutte le nuove immagini raccolte sugli stati del Golfo e sulle zone di conflitto adiacenti [Iran escluso] saranno soggette a un ritardo obbligatorio di 96 ore prima di essere rese disponibili nel nostro archivio“, ha dichiarato l’azienda. “Questa misura ha lo scopo di impedire che attori avversari mettano a repentaglio la sicurezza del personale e dei civili alleati e dei partner della NATO presenti“, ha aggiunto.

Le immagini satellitari prodotte dall’azienda con sede in California sono normalmente disponibili quasi immediatamente per i suoi clienti, inclusi media, aziende e ricercatori. L’azienda non ha specificato se abbia agito su richiesta delle autorità statunitensi. “Con l’evolversi del conflitto, l’area interessata potrebbe cambiare“, ha aggiunto.