Le foto satellitari mostrano un serbatoio di stoccaggio in fiamme dopo un attacco iraniano al terminal petrolifero del porto di Al Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti avvenuto lo scorso 3 marzo. Si possono vedere anche i tentativi di raffreddamento con ugelli d’acqua e un container in cui fiamme sono state spente.
Guerra Iran, in fiamme il terminal petrolifero del porto di Al Fujairah: le foto satellitari
