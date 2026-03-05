Guerra Iran, la situazione gas in Italia: le previsioni per il mese di marzo

L’Italia “non ha alcun problema di forniture di gas fino a marzo” in quanto tutti i carichi di Lng per questo mese sono stati imbarcati “prima dello scoppio della crisi e si stanno già muovendo verso la destinazione finale”. Lo ha detto durante la call con gli analisti, l’amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, ricordando che l’Lng proveniente dal Qatar rappresenta il 30% di tutto l’Lng che arriva in Italia, ovvero “un ammontare limitato in termini di volumi”. “Vediamo cosa succederà ad aprile”, senza trascurare il fatto che però “abbiamo scorte al 45%, il 10% sopra la media Ue, per cui non abbiamo fretta”, ha aggiunto rispondendo agli analisti su eventuali problemi per le forniture di Lng a causa del blocco dello stretto di Hormuz.