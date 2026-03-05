Guerra Iran, l’ambasciata italiana chiusa a Teheran e trasferita per motivi di sicurezza

“L’Ambasciata italiana a Teheran è stata temporaneamente chiusa e trasferita a Baku, capitale dell’Azerbaijan”. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo le comunicazioni al Senato. “Una missione che ha coinvolto 50 italiani che erano a Teheran hanno appena passato il confine azero e sono in sicurezza”, precisa dicendo che l’ambasciatrice Paola Amadei “è stata l’ultima a lasciare la sede diplomatica”. “Non siamo in guerra, è solo per una questione di sicurezza, non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche perché noi vogliamo continuare a volere un dialogo con l’Iran”, aggiunge ancora Tajani. Ha lasciato l’Iran anche il vescovo di Teheran, il cardinale belga Dominique Joseph Mathieu.