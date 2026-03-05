Guerra Iran, l’Australia dispiega forze militari per evacuare i cittadini bloccati

L’Australia ha dispiegato forze militari in Medio Oriente nell’ambito della risposta d’emergenza per assistere migliaia di cittadini australiani rimasti bloccati nella zona di conflitto. Lo ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese durante un’audizione parlamentare, secondo quanto riportato dai media australiani. Il premier ha confermato che le operazioni di evacuazione sono già in corso e che diversi voli stanno riportando i cittadini in patria. “Posso confermare in questo momento che un altro volo, EK414, è attualmente in volo con oltre 200 australiani a bordo. L’aereo è partito da Dubai diretto a Sydney alle 9:16 di questa mattina, ora di Canberra (GMT+11), e speriamo di vedere altri voli oggi, che è esattamente ciò che vogliamo”, ha dichiarato Albanese.

Il governo australiano ha inoltre deciso di inviare sei squadre di crisi nella regione per coordinare le operazioni di assistenza e di evacuazione dei connazionali. Secondo il primo ministro, il dispiegamento delle squadre e delle forze militari rientra in un piano di emergenza elaborato all’inizio della settimana. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini australiani e facilitare il loro rientro nel Paese nel più breve tempo possibile, mentre la situazione nella regione rimane instabile. L’esecutivo di Canberra continua a monitorare gli sviluppi del conflitto e a predisporre ulteriori misure nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.