Guerra Iran, Lufthansa prolunga fino a ottobre la sospensione di alcuni voli verso il Medio Oriente

Lufthansa ha esteso per diversi mesi la sospensione dei voli verso l’Iran e altre destinazioni in Medio Oriente, a causa del protrarsi della guerra. I voli per Dubai e Tel Aviv sono sospesi fino al 31 maggio, mentre i collegamenti con altre città, tra cui Abu Dhabi, Beirut e Teheran, sono sospesi fino al 24 ottobre, ha annunciato Lufthansa. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente o ricevere un rimborso completo. La decisione segue quella di British Airways, che ha esteso fino al 31 maggio la riduzione del proprio programma di voli.

Le compagnie aeree europee stanno riallocando i propri aerei sulle rotte in Asia e Africa, approfittando dell’opportunità di recuperare il traffico perso a favore delle compagnie aeree mediorientali.