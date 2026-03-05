Guerra Iran, maxi incendio tra i grattacieli di Sharjah: enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza | VIDEO

Momenti di forte tensione a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove un violento incendio ha generato una gigantesca colonna di fumo nero che si è alzata tra i grattacieli della città. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social, che mostra chiaramente l’imponente pennacchio scuro salire nel cielo e dominare lo skyline urbano. Nel filmato si vede una vasta area della città con numerose torri residenziali e strade trafficate. Sullo sfondo, dietro una fila di grattacieli, si alza una colonna di fumo molto densa e scura che si estende per centinaia di metri. La quantità di fumo suggerisce che l’incendio sia di notevole intensità e che stia coinvolgendo una struttura di dimensioni importanti.

Sharjah è una delle principali città del Paese e fa parte della vasta area urbana che si sviluppa accanto a Dubai. La presenza di numerosi grattacieli residenziali e complessi moderni rende ogni incendio potenzialmente molto pericoloso.