Guerra Iran: QatarEnergy dichiara stato di forza maggiore

L’azienda energetica pubblica del Qatar ha dichiarato lo stato di forza maggiore a seguito degli attacchi a due dei suoi principali impianti che hanno interrotto la produzione di gas naturale liquefatto. “A seguito dell’annuncio di QatarEnergy di sospendere la produzione di gas naturale liquefatto (gnl) e dei prodotti correlati, QatarEnergy ha dichiarato lo stato di forza maggiore nei confronti degli acquirenti interessati”, come spiegato in una nota ufficiale. Poco dopo l’annuncio, i prezzi all’ingrosso di riferimento olandesi e britannici sono saliti di quasi il 50%, mentre i prezzi di riferimento del GNL asiatico sono saliti di quasi il 39%.

La forza maggiore è una clausola che libera le parti dalla responsabilità se il mancato rispetto degli obblighi di fornitura è dovuto a eventi al di fuori del loro controllo.