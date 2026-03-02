Guerra Iran, quattro F-16 greci sono atterrati a Cipro dopo gli attacchi con droni | VIDEO

Il governo di Cipro ha confermato l’atterraggio di quattro caccia F-16 dell’Aeronautica militare greca sull’isola, in seguito a una richiesta formale rivolta ad Atene per rafforzare le misure di sicurezza. Il portavoce del governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis, ha annunciato la notizia con un messaggio pubblicato su X, precisando che i velivoli sono giunti “in risposta immediata del governo greco, nel contesto del rafforzamento delle misure preventive e della stretta cooperazione tra la Repubblica di Cipro e la Grecia”. La decisione arriva in un momento di forte escalation delle tensioni. In precedenza, Atene aveva comunicato l’intenzione di inviare sull’isola non solo due F-16, ma anche due fregate, per contribuire alla sicurezza e alla difesa dello Stato cipriota.

Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha dichiarato che, “a seguito degli attacchi non provocati contro il territorio di Cipro, la Grecia contribuirà in ogni modo possibile alla difesa della Repubblica di Cipro per affrontare le minacce e le azioni illegali che si stanno verificando sul suo territorio”.

Attacco con drone e nuove minacce

L’intervento di Atene è stato sollecitato dopo che una base della Royal Air Force britannica situata su territorio del Regno Unito a Cipro è stata colpita da un drone di fabbricazione iraniana nella tarda serata di domenica. Le autorità cipriote hanno inoltre riferito che due droni diretti verso l’isola sono stati intercettati nella giornata di lunedì.

Secondo fonti governative, l’episodio ha fatto scattare un immediato innalzamento del livello di allerta. L’ombra di un possibile ampliamento del conflitto ha alimentato le preoccupazioni sia a Nicosia sia ad Atene. Teheran ha nel frattempo lanciato un monito, avvertendo di possibili attacchi missilistici più intensi contro Cipro.

Cooperazione militare rafforzata

L’arrivo dei quattro F-16 rappresenta un chiaro segnale politico e militare di sostegno da parte della Grecia a Cipro, con cui condivide storici legami. La cooperazione tra i due Paesi si inserisce in un quadro più ampio di alleanze e rivalità che coinvolgono attori regionali e internazionali. Mentre le autorità cipriote monitorano l’evolversi della situazione, la presenza dei caccia greci e delle unità navali nel Mediterraneo mira a rafforzare la deterrenza e a garantire la sicurezza dello spazio aereo e marittimo dell’isola, in una fase caratterizzata da crescente instabilità.