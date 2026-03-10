Guerra Iran, situazione delicata: British Airways cancella tutti i voli per Abu Dhabi fino alla fine dell’anno

A seguito dell’intensificarsi delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Iran, British Airways ha preso una decisione drastica. La compagnia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per Abu Dhabi fino alla fine dell’anno, e da e per Amman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv fino alla fine di marzo. La mossa arriva a seguito dell’instabilità crescente nella regione, che ha spinto la compagnia a prendere misure preventive per garantire la sicurezza di passeggeri e equipaggio. La decisione è stata presa esclusivamente per motivi di sicurezza, in un contesto di incertezze e rischi crescenti derivanti dalla guerra in corso.

Le prospettive per il futuro

Con la guerra che sembra destinata a perdurare e l’incertezza che ancora aleggia sul Medio Oriente, è possibile che altre compagnie aeree decidano di adottare misure simili. Gli esperti consigliano ai viaggiatori di evitare le zone di conflitto e di rimanere informati su eventuali nuove modifiche agli itinerari.