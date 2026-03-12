Guerra Iran, tensione alta: drone nell’area di Erbil, feriti sei soldati francesi

Sei soldati francesi sono rimasti feriti in un attacco con drone avvenuto a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha annunciato lo Stato Maggiore francese, precisando che i militari erano impegnati in un’attività di addestramento antiterrorismo insieme alle forze partner irachene quando il velivolo senza pilota ha colpito l’area delle operazioni. Secondo il quartier generale di Parigi, i soldati feriti sono stati immediatamente evacuati e trasportati al centro medico più vicino per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni non sarebbero al momento considerate critiche, ma l’episodio è stato preso molto seriamente dalle autorità militari francesi.

L’attacco arriva in un momento di forte instabilità nella regione. Negli ultimi giorni, infatti, le tensioni legate alla guerra in Iran si sono intensificate. L’attacco con drone avvenuto a Erbil si inserisce dunque in un quadro di crescente rischio per i contingenti stranieri presenti in Iraq e nella regione autonoma del Kurdistan. Le autorità francesi hanno fatto sapere di seguire con attenzione l’evoluzione della situazione sul terreno e di mantenere attive tutte le misure di sicurezza per proteggere il personale dispiegato.