Guerra Iran, un drone entra in un palazzo di Dubai: la testimonianza incredibile | VIDEO

“Ci ha colpito un drone in salotto”. Un drone lanciato dall’Iran arriva a Dubai e colpisce un palazzo. Una persona, da un edificio poco distante, riprende la scena. Il velivolo si schianta contro l’ultimo piano del palazzo ma non esplode. Il drone sembra finire contro una vetrata, va in pezzi e precipita in rottami. Sui social rimbalza anche il video del terrorizzato inquilino dell’appartamento colpito: “siamo stati colpiti da un drone, non sto scherzando… Stavamo bevendo una tazza di tè qui al 19esimo piano…”.