Guerra Iran, violento ciclone porta nubifragi e tempeste di sabbia: operazioni militari ostacolate in tutto il Medio Oriente

Nei prossimi giorni il Medio Oriente sarà interessato da un’ondata di maltempo accompagnata da piogge, temporali e tempeste di sabbia. Le prime precipitazioni, spesso irregolari e a tratti intense, si estenderanno dalla Siria e dall’Iraq occidentale fino all’Iran occidentale, spingendosi poi verso sud attraverso la Penisola Arabica. La causa è una profonda saccatura in quota che si sta approfondendo sul Mediterraneo orientale e sul Levante. Il contrasto tra masse d’aria diverse favorirà la formazione di temporali localmente forti, soprattutto nell’area del Golfo Persico, che comprende l’Arabia Saudita orientale, il Kuwait, il Bahrein, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Qui non si escludono nubifragi, raffiche di vento e riduzione della visibilità per la sabbia sollevata.

Nella seconda parte della settimana, una depressione in quota quasi stazionaria manterrà condizioni instabili su gran parte della regione. Le piogge diventeranno più diffuse, con accumuli localmente abbondanti tra l’Iran occidentale, l’Iraq settentrionale e le zone montuose di Siria, Libano e Arabia Saudita occidentale. Le tempeste di sabbia e polvere continueranno a interessare le aree desertiche sottovento ai temporali più intensi e quelle spazzate dai venti più forti.

Questa ondata di maltempo può avere conseguenze concrete sulla guerra in corso nella regione, soprattutto sul piano operativo, più che su quello strategico generale.

Nei prossimi giorni piogge, temporali e tempeste di sabbia tra Siria, Iraq, Iran e Penisola Arabica potranno rallentare movimenti di truppe e mezzi, rendendo più difficili i rifornimenti e complicando le operazioni via terra, soprattutto su piste non asfaltate e in aree desertiche. La visibilità ridotta per sabbia e polvere in sospensione può ostacolare l’uso di droni, elicotteri e aerei, rendendo più complessa l’individuazione di obiettivi e la sorveglianza del territorio.

Le tempeste di sabbia, inoltre, mettono sotto stress motori, filtri, sensori e ottiche, aumentando guasti e manutenzioni e quindi i tempi morti operativi. In alcuni casi il maltempo può costringere a rinviare offensive o raid programmati; in altri può offrire una sorta di “copertura naturale”, sfruttata per muoversi con minore rischio di essere osservati. Nel complesso, il tempo meteorologico tende a modulare ritmi, tempi e modalità delle operazioni – con rallentamenti, pause forzate o opportunità tattiche – ma difficilmente, da solo, cambia gli equilibri di fondo del conflitto, che restano legati a scelte politiche, capacità militari e alleanze.