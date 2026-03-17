Guerra Iran, voli nel caos: Ita Airways estende lo stop su Tel Aviv e Dubai

Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, Ita Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile (incluso il volo AZ809 del 10 aprile). La compagnia “è stata costretta, inoltre, ad estendere al 28 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai”. Così Ita in una nota, spiegando che gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e le compagnie del gruppo Lufthansa hanno dovuto cancellare tutti i voli nel periodo menzionato. Il gruppo Lufthansa “valuterà” in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto “non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati”, fa presente Ita. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto, informa la compagnia.

La guerra in Iran

La situazione in Iran si inserisce in un quadro di crescente instabilità in tutto il Medio Oriente, con tensioni che coinvolgono direttamente e indirettamente diversi attori regionali e internazionali. Nelle ultime settimane si è assistito a un aumento degli scontri e delle operazioni militari, sia sul territorio iraniano sia attraverso dinamiche di conflitto in altre aree. Questo contesto ha contribuito a un clima di forte incertezza, con implicazioni sulla sicurezza dello spazio aereo e sulle infrastrutture strategiche della regione. Le autorità e le compagnie aeree stanno quindi adottando misure precauzionali sempre più restrittive per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, tra cui la riduzione o la sospensione dei voli verso destinazioni considerate a rischio.