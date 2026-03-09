Guerra, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale

La convocazione del Consiglio Supremo di Difesa per venerdì 13 marzo 2026, annunciata dal Presidente Sergio Mattarella, segna un passaggio critico nella gestione della crisi internazionale più grave degli ultimi decenni. Il palazzo del Quirinale diventerà il centro nevralgico della strategia italiana mentre il Medioriente attraversa una fase di trasformazione violenta e imprevedibile. Al centro dell’ordine del giorno non vi è solo la cronaca del conflitto aperto in Iran, ma una valutazione profonda degli effetti a catena che questa guerra sta riversando sull’equilibrio geopolitico globale e, di riflesso, sugli interessi vitali del nostro Paese. La decisione del Capo dello Stato riflette la necessità di un coordinamento ai massimi livelli tra il potere politico e i vertici militari, in un momento in cui la diplomazia sembra aver ceduto definitivamente il passo alla forza delle armi.

L’escalation bellica, culminata nelle recenti e drammatiche evoluzioni sul suolo iraniano, ha spostato il baricentro dell’instabilità pericolosamente vicino ai confini della sicurezza europea. L’Italia, con il suo ruolo di cerniera nel Mediterraneo e la sua partecipazione attiva alle missioni internazionali, si trova a dover calibrare con estrema precisione la propria postura difensiva. Il Consiglio dovrà analizzare non solo l’andamento dei combattimenti, ma anche le minacce dirette alla stabilità energetica e alla sicurezza dei trasporti marittimi, con particolare attenzione allo Stretto di Hormuz. Ogni perturbazione in quell’area si traduce immediatamente in uno shock per l’economia nazionale, rendendo la questione iraniana un problema di politica interna oltre che estera.

Un altro punto focale della riunione sarà la protezione del personale militare italiano attualmente impegnato nei teatri operativi limitrofi. La sicurezza delle basi e dei contingenti, in un contesto di attacchi su vasta scala e ritorsioni incrociate, impone decisioni tempestive sulla logistica e sulle regole d’ingaggio. Il Presidente Mattarella, nel suo ruolo di Comandante delle Forze Armate, presiederà un tavolo in cui la valutazione del rischio dovrà necessariamente intrecciarsi con gli obblighi derivanti dalle alleanze internazionali, in primis all’interno della NATO e dell’Unione Europea, quest’ultima già scossa da attacchi che hanno lambito territori comunitari.

La riunione di venerdì mattina non sarà dunque un semplice atto formale, ma il luogo in cui l’Italia cercherà di definire una linea d’azione unitaria e coerente. In un’epoca di conflitti ibridi e fronti multipli, la capacità di sintesi del Consiglio Supremo di Difesa rappresenta l’ultima barriera istituzionale contro l’incertezza. Le conclusioni che emergeranno da questo vertice orienteranno le scelte del Governo nelle settimane a venire, stabilendo se e come il nostro Paese dovrà incrementare il proprio contributo alla stabilizzazione della regione o se sarà necessario adottare misure di protezione civile e militare ancora più stringenti per preservare l’integrità del sistema nazionale.