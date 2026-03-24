Hawaii, alluvione lampo a Mānoa: piogge torrenziali trasformano le strade in fiumi | VIDEO

Le intense precipitazioni che hanno colpito la valle di Mānoa, nelle Hawaii, hanno provocato un’improvvisa alluvione lampo, trasformando strade, parcheggi e percorsi scolastici in veri e propri corsi d’acqua. L’evento, verificatosi dopo diversi giorni di piogge persistenti, rappresenta un caso emblematico di fenomeni meteorologici estremi in ambiente urbano. Secondo il National Weather Service, le precipitazioni hanno raggiunto intensità comprese tra i 50 e i 100 mm all’ora, valori tipici di rovesci convettivi particolarmente violenti. Queste condizioni hanno rapidamente saturato il suolo e sovraccaricato i sistemi di drenaggio, favorendo il deflusso superficiale e la formazione di alluvioni lampo.

Il bacino del torrente Mānoa ha mostrato una risposta idrologica estremamente rapida: il livello dell’acqua è salito da circa 1 metro a oltre 3,5 metri in poche ore, segnale di una piena repentina alimentata da precipitazioni intense e concentrate. Questo tipo di dinamica è tipico dei cosiddetti “flash flood”, fenomeni difficili da prevedere con largo anticipo e altamente pericolosi per la popolazione. Le infrastrutture locali hanno subito gravi disagi. Presso la Noelani Elementary School, l’acqua ha invaso il campus in pochi minuti, trascinando detriti e rendendo inutilizzabili gli spazi comuni. Il sistema di drenaggio si è rivelato insufficiente a smaltire l’enorme quantità d’acqua, evidenziando un limite strutturale comune in molte aree urbane soggette a precipitazioni estreme. Anche l’area della University of Hawaii è stata colpita: parcheggi sommersi, veicoli trascinati dalla corrente e evacuazioni precauzionali in alcune residenze studentesche. Le autorità universitarie hanno invitato studenti e personale a rimanere al chiuso, sottolineando il rischio ancora elevato legato alle condizioni meteo.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento può essere attribuito a sistemi convettivi stazionari, in cui masse d’aria calda e umida salgono rapidamente, condensano e rilasciano grandi quantità di pioggia in aree limitate. La persistenza di tali sistemi sopra la stessa zona amplifica l’accumulo pluviometrico, aumentando il rischio di alluvioni lampo. Le testimonianze dei residenti descrivono un flusso d’acqua rapido e torbido, capace di sommergere automobili e rendere impraticabili le strade in pochi minuti. Ciò conferma la velocità con cui tali eventi possono evolvere, lasciando poco tempo per interventi di mitigazione.