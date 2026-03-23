Hawaii, alluvioni storiche dopo le piogge torrenziali: oltre 2mila persone senza elettricità | FOTO

Le isole delle Hawaii fanno i conti con una delle peggiori ondate di maltempo degli ultimi 20 anni. Piogge torrenziali, abbattutesi su terreni già saturi a causa di una precedente tempesta invernale, hanno provocato alluvioni diffuse, lasciando oltre 2mila persone senza elettricità nella giornata di domenica. Le acque, ingrossate e impetuose, hanno travolto abitazioni e veicoli, causando danni stimati fino a un miliardo di dollari. L’emergenza ha richiesto interventi rapidi: più di 200 persone sono state tratte in salvo mentre circa 5.500 residenti a Nord di Honolulu erano stati inizialmente invitati a lasciare le proprie case, misura poi revocata con il miglioramento delle condizioni. Nonostante la gravità della situazione, le autorità locali non segnalano vittime. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi: circa 1.200 utenze sono state rialimentate nella zona di Waialua, sull’isola di Oahu, mentre si prevede il ritorno della corrente per altre migliaia di persone nel corso delle ore successive. Restano disagi più contenuti nella contea di Maui, con circa 100 utenti ancora senza elettricità.

Monitoraggio e previsioni

Il peggio sembra ormai alle spalle. Il sistema temporalescoche ha travolto le Hawaii, legato ai cosiddetti “Kona lows” – perturbazioni caratterizzate da venti meridionali carichi di umidità – ha perso intensità, lasciando spazio a rovesci sparsi. Le previsioni indicano accumuli più contenuti nei prossimi giorni, con un ritorno a condizioni meteorologiche più tipiche per il mese di marzo entro metà settimana. Permane tuttavia l’allerta in alcune aree: possibili allagamenti localizzati non sono esclusi e resta attivo l’avviso di bollitura dell’acqua per diverse comunità della North Shore, da Mokuleia a Turtle Bay. Le autorità invitano inoltre i cittadini a segnalare eventuali danni alle infrastrutture.

Tra le criticità monitorate, anche la diga di Wahiawa, struttura centenaria che aveva destato preoccupazione per un possibile cedimento. Il calo dei livelli idrici ha ridotto il rischio, ma i controlli proseguono senza sosta. Il bilancio complessivo della tempesta resta pesante: aeroporti, scuole, strade, abitazioni e persino una struttura ospedaliera a Maui hanno subito danni significativi. La conta definitiva sarà possibile solo nei prossimi giorni, quando le acque si ritireranno completamente e inizierà la fase di ricostruzione.