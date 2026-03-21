I prezzi del tungsteno aumentano del 557% mentre la Cina limita le esportazioni

Un metallo di cui si parla raramente al di fuori degli ambienti minerari sta improvvisamente attirando l’attenzione lungo le filiere della difesa e della tecnologia. Il tungsteno, un materiale ad altissima densità utilizzato in attrezzature di perforazione, semiconduttori e munizioni perforanti, ha raggiunto livelli record a causa delle tensioni geopolitiche e della riduzione dell’offerta che stanno rimodellando il mercato. Secondo l’indice di riferimento europeo APT di Fastmarkets, i prezzi hanno superato i 2.250 dollari per tonnellata, più che raddoppiando quest’anno e aumentando del 557% da quando la Cina ha inserito alcuni prodotti in tungsteno nella sua lista di controllo delle esportazioni nel febbraio dello scorso anno, durante una disputa commerciale con gli Stati Uniti.

Le pressioni sull’offerta sembrano intensificarsi, poiché gli acquirenti stanno esaurendo le scorte e le spedizioni cinesi si stanno riducendo. La Cina ha rappresentato circa il 79% delle 85.000 tonnellate prodotte a livello globale lo scorso anno, secondo l’US Geological Survey, e le spedizioni di prodotti in tungsteno soggetti a restrizioni provenienti dal Paese sono diminuite di circa il 40% lo scorso anno, secondo Project Blue.

Ricerca di fonti di approvvigionamento alternative

Di conseguenza, i produttori sono alla ricerca di fonti di approvvigionamento alternative. Almonty Industries (ALM) ha avviato la produzione in una miniera di tungsteno in Corea del Sud a dicembre e sta anche portando avanti lo sviluppo di quella che potrebbe diventare la prima miniera di tungsteno statunitense in un decennio, mentre l’amministratore delegato dell’azienda ha affermato che le autorità statunitensi hanno recentemente contattato la società in merito alla disponibilità immediata del materiale, con quasi metà della produzione sudcoreana destinata alla produzione di munizioni in Pennsylvania.

La domanda legata all’attività militare

Anche la domanda legata all’attività militare potrebbe contribuire alla contrazione del mercato. Project Blue stima che il consumo di tungsteno legato ad applicazioni di difesa come elicotteri, aerei da combattimento e munizioni potrebbe aumentare del 12% quest’anno. La densità del metallo consente ai proiettili di mantenere la quantità di moto e penetrare le corazze, il che spiega il suo utilizzo in componenti missilistici, proiettili di artiglieria e contrappesi per aerei.

Ciononostante, il mercato del tungsteno rimane relativamente piccolo e opaco rispetto a materie prime di maggiore entità, con Project Blue che ne stima il valore a circa 16 miliardi di dollari quest’anno, il che suggerisce che le oscillazioni dei prezzi potrebbero rimanere volatili a causa della competizione tra gli acquirenti per un’offerta limitata.