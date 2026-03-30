“I ritmi del Pacifico: svelare la variabilità decennale e gli eventi estremi oceanici”: l’evento CMCC

La variabilità climatica su scala decennale rappresenta uno degli aspetti più complessi e meno compresi del sistema climatico globale. Non si tratta semplicemente di oscillazioni temporanee, ma di fenomeni che influenzano profondamente ecosistemi, attività economiche e condizioni meteorologiche su larga scala. Questi cicli possono modificare i regimi di precipitazione, alterare le temperature medie e incidere sulla frequenza e intensità degli eventi estremi. Comprendere tali dinamiche è fondamentale per migliorare la capacità di previsione e per sviluppare strategie efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici. In questo contesto, la ricerca scientifica assume un ruolo cruciale, contribuendo a distinguere tra variabilità naturale e cambiamenti indotti dalle attività umane, un passaggio essenziale per politiche climatiche informate e mirate.

Il CMCC organizza “I ritmi del Pacifico: Svelare la variabilità decennale e gli eventi estremi oceanici”, in programma il 31 marzo 2026, ore 12:00 CET.

Il ruolo chiave della Pacific Decadal Variability

Al centro della lezione del CMCC vi è la Pacific Decadal Variability (PDV), un fenomeno climatico che interessa l’Oceano Pacifico e che ha effetti diretti e indiretti su scala globale. La PDV influisce sui modelli di precipitazione, sulla distribuzione delle specie ittiche e persino sui livelli di radiazione solare che raggiungono la superficie terrestre. La sua componente tropicale, nota come Tropical Pacific Decadal Variability, è strettamente legata all’oscillazione El Niño Southern Oscillation, influenzando le temperature superficiali globali e contribuendo alla variabilità climatica interannuale. Negli ultimi anni, la PDV è stata inoltre associata allo sviluppo di ondate di calore marine nel Pacifico nord-orientale, fenomeni estremi che hanno avuto conseguenze devastanti per gli ecosistemi marini. Analizzare questi processi consente di comprendere meglio le interazioni tra oceano e atmosfera e di anticipare possibili scenari futuri.

Meccanismi oceanici e interazioni globali

Uno degli obiettivi principali della lezione è approfondire i meccanismi che sostengono la variabilità decadale del Pacifico, con particolare attenzione ai processi oceanici e alle interazioni tra regioni tropicali ed extratropicali. Queste dinamiche sono fondamentali per mantenere e modulare la variabilità climatica su larga scala. Le correnti oceaniche, gli scambi di calore e le interazioni tra oceano e atmosfera giocano un ruolo determinante nel definire l’evoluzione della PDV nel tempo. Inoltre, la comprensione di questi processi è essenziale per distinguere tra segnali naturali e influenze antropiche, migliorando così l’accuratezza delle proiezioni climatiche. La ricerca in questo campo permette di sviluppare modelli sempre più sofisticati, capaci di simulare scenari complessi e fornire indicazioni utili per la pianificazione a lungo termine.

Impatti sulle ondate di calore marine e sulla società

Le ondate di calore marine rappresentano uno degli effetti più evidenti e preoccupanti della variabilità climatica decadale. Nel Pacifico nord-orientale, questi eventi hanno raggiunto livelli senza precedenti per intensità e durata, causando gravi danni agli ecosistemi marini e alle attività economiche legate alla pesca. La ricerca evidenzia come la variabilità decadale giochi un ruolo dominante rispetto a fenomeni interannuali come ENSO nello sviluppo e nella severità di queste condizioni estreme. Comprendere tali dinamiche non è solo una questione scientifica, ma ha implicazioni dirette per la società, dalla sicurezza alimentare alla gestione delle risorse naturali. Migliorare la capacità di previsione di questi eventi permette di adottare misure preventive e di mitigare gli impatti negativi su comunità e ambienti vulnerabili.

La ricerca di Antonietta Capotondi

La carriera di Antonietta Capotondi si colloca al crocevia tra oceanografia fisica e scienza del clima. Con una formazione in fisica presso l’Università di Pisa e un dottorato in oceanografia fisica dal MIT-Woods Hole Joint Program, la sua attività di ricerca si concentra sull’influenza della circolazione oceanica su variabilità e cambiamento climatico. I suoi studi hanno contribuito in modo significativo alla comprensione dei meccanismi alla base dell’ENSO e della PDV, nonché dei loro effetti sugli ecosistemi marini. Negli ultimi anni, il suo interesse si è esteso alle ondate di calore marine, fenomeni sempre più frequenti e intensi, analizzati in relazione ai loro driver climatici e alle caratteristiche subsuperficiali. Il suo impegno in organizzazioni scientifiche internazionali testimonia inoltre il ruolo centrale della collaborazione globale nella ricerca climatica.

Verso una migliore previsione climatica

L’approfondimento della variabilità climatica decadale non è solo un esercizio teorico, ma uno strumento fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Comprendere i legami tra oceano e atmosfera permette di migliorare le capacità previsionali e di supportare decisioni strategiche in ambito ambientale, economico e politico. Eventi come questa lezione del CMCC rappresentano un’opportunità per diffondere conoscenze scientifiche avanzate e promuovere un dialogo informato tra ricercatori, istituzioni e società. Solo attraverso una comprensione più profonda dei sistemi climatici sarà possibile sviluppare strategie efficaci per adattarsi ai cambiamenti in atto e ridurre i rischi associati agli eventi estremi.