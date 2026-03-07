Iditarod 2026, condizioni estreme e cani eroi: al via la “corsa più pazza del mondo”

Prende il via oggi ad Anchorage la 54ª edizione della Iditarod, la corsa di cani da slitta più dura e prestigiosa al mondo. Se per i 34 musher in gara si tratta di una prova di nervi e strategia, per le centinaia di cani coinvolti è la dimostrazione di un eroismo che rasenta l’impossibile. Quest’anno, tra neve profonda e temperature proibitive, la competizione si rinnova con un montepremi da record e una nuova categoria “VIP”, ma il cuore pulsante resta lo stesso: il legame ancestrale tra uomo e animale nel punto più remoto del pianeta.

Un percorso ai limiti della sopravvivenza

La gara non è una semplice corsa, ma un’odissea di 1.610 km attraverso l’Alaska più selvaggia. I team dovranno superare ostacoli che metterebbero in ginocchio chiunque:

Due catene montuose: salite ripide e discese vertiginose dove il vento può ribaltare le slitte;

salite ripide e discese vertiginose dove il vento può ribaltare le slitte; Il fiume Yukon ghiacciato: centinaia di km di solitudine su una lastra di ghiaccio infinita;

centinaia di km di solitudine su una lastra di ghiaccio infinita; Il ghiaccio del Mare di Bering: il tratto finale verso Nome, dove le maree possono crepare la superficie, rendendo il terreno instabile e pericolosissimo.

Quest’anno la sfida sarà la neve estremamente profonda lungo gran parte del tracciato, una condizione che raddoppia la fatica per i cani che devono “aprire” la pista.

Cani atleti: il motore biologico della corsa

Perché definiamo questi cani “eroi”? Non è solo retorica. Gli Alaskan Husky che partecipano all’Iditarod possiedono caratteristiche uniche:

Metabolismo estremo: bruciano fino a 12mila calorie al giorno , una quantità che richiederebbe a un essere umano di mangiare 25 hamburger ogni 24 ore;

bruciano fino a , una quantità che richiederebbe a un essere umano di mangiare 25 hamburger ogni 24 ore; Resistenza al gelo: grazie a un doppio strato di pelliccia e a una circolazione periferica accelerata, dormono all’aperto a -40°C senza problemi;

grazie a un doppio strato di pelliccia e a una circolazione periferica accelerata, dormono all’aperto a senza problemi; Standard di cura: nonostante la fatica, la salute dei cani è la priorità assoluta. Quest’anno, grazie alle donazioni del miliardario norvegese Kjell Rokke, gli standard di assistenza nei checkpoint e il supporto ai villaggi nativi sono stati ulteriormente potenziati.

La sfida dei campioni e l’ombra di Wyatt Earp

Il traguardo è fissato a Nome, una cittadina che evoca il mito della corsa all’oro. La linea d’arrivo si trova proprio dove un tempo sorgeva il bar di Wyatt Earp, leggendario sceriffo del West.

A contendersi il titolo e il premio di circa 80mila dollari ci sono i grandi nomi del “mushing”:

Jessie Holmes: il difensore del titolo che cerca la storica doppietta consecutiva; Ryan Redington: corre nel nome del nonno, co-fondatore della gara nel 1973; Pete Kaiser: orgoglio delle comunità indigene e già vincitore nel 2019.

Mentre i miliardari Rokke e Curtis partecipano in una categoria onoraria con aiuti esterni, i professionisti si affideranno solo al loro istinto e alla forza delle proprie mute. Il vincitore è atteso a Nome per l’inizio della settimana del 16 marzo.