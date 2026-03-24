II 24 marzo 2001 l’ultimo segnale dal futuro: 25 anni fa l’addio di John Titor

Esattamente un quarto di secolo fa calava il sipario su uno dei più grandi enigmi dell’era digitale. Con un ultimo, laconico messaggio postato sui forum del Time Travel Institute, John Titor annunciava il suo ritorno nel 2036, ponendo fine a mesi di discussioni che avevano tenuto l’allora nascente comunità del web col fiato sospeso. Titor si presentava come un soldato americano inviato nel passato per recuperare un vecchio computer IBM 5100, necessario per risolvere un bug informatico nel suo presente. Tra schemi tecnici di una macchina del tempo montata su una Chevrolet Suburban e previsioni di catastrofi imminenti, la sua narrativa mescolava fisica quantistica e distopia. Sebbene le sue profezie più cupe – come una guerra civile americana nel 2005 o un conflitto mondiale nel 2015 – non si siano mai avverate, il “mito Titor” è sopravvissuto indenne al passare del tempo.

Oggi guardiamo a quel fenomeno come al primo vero esperimento di narrazione transmediale collettiva. In un’epoca di fake news e intelligenza artificiale, la storia di Titor ci ricorda la vulnerabilità e, al contempo, la straordinaria creatività dell’immaginario umano online. Nonostante le indagini abbiano puntato il dito verso un avvocato della Florida e suo fratello come probabili architetti della beffa, il fascino del crononauta resta intatto. A soli 10 anni di distanza dal “presente” da cui Titor sosteneva di provenire, la sua figura rimane il simbolo di una rete internet pionieristica, dove il confine tra realtà e finzione era ancora un territorio inesplorato e affascinante da attraversare.