Il 1° marzo 1872 nasceva il primo parco nazionale del mondo

Il 1° marzo 1872 il Congresso degli Stati Uniti istituì ufficialmente il Parco nazionale di Yellowstone, considerato il primo parco nazionale al mondo. La legge fu firmata dal presidente Ulysses S. Grant, con l’obiettivo di proteggere un territorio straordinario fatto di geyser, sorgenti termali, canyon e vaste foreste. All’epoca si trattò di un’idea rivoluzionaria: invece di sfruttare economicamente quelle terre, gli Stati Uniti decisero di conservarle “per il beneficio e il piacere del popolo“. Yellowstone si estende su un’area immensa tra gli Stati di Wyoming, Montana e Idaho e ospita fenomeni naturali unici, come il famoso geyser Old Faithful, oltre a una ricca fauna selvatica che include bisonti, alci e lupi.

La creazione del parco diede origine a un modello che sarebbe stato seguito in tutto il mondo. Oggi esistono migliaia di aree protette ispirate a quell’esperimento pionieristico di conservazione. Yellowstone non è soltanto una meta turistica celebre, ma anche un simbolo dell’equilibrio possibile tra tutela della natura e presenza umana.