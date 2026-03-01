Il 1° marzo 1936 veniva completata una delle opere ingegneristiche più imponenti del XX secolo

Il 1° marzo 1936 venne completata la costruzione della Diga di Hoover, una delle opere ingegneristiche più imponenti del XX secolo. Situata sul fiume Colorado, al confine tra Nevada e Arizona, la diga fu realizzata durante la Grande Depressione e divenne rapidamente un simbolo di progresso, lavoro e modernizzazione. Il progetto, promosso dal governo federale e legato al programma di rilancio economico voluto dal presidente Franklin D. Roosevelt, diede occupazione a migliaia di operai e ingegneri. L’obiettivo era ambizioso: controllare le piene del Colorado, garantire acqua per l’agricoltura e produrre energia idroelettrica per città in rapida crescita come Las Vegas, Los Angeles e Phoenix.

Alta oltre 220 metri, la diga creò il vasto lago artificiale Lake Mead, che per decenni è stato una riserva idrica fondamentale per il Sud/Ovest americano. Al tempo della sua costruzione era tra le più grandi dighe del mondo e rappresentava il trionfo della tecnologia dell’epoca.

Oggi, la Diga di Hoover rimane una struttura chiave per l’energia e la gestione dell’acqua negli Stati Uniti, ma anche un monumento storico che racconta come infrastrutture gigantesche possano plasmare intere regioni e influenzare la vita di milioni di persone.