Il 1° marzo 1966 una sonda spaziale sovietica segna una tappa decisiva

Il 1° marzo 1966 la sonda sovietica Venera 3 entrò nella storia: fu il primo veicolo costruito dall’uomo a raggiungere la superficie di un altro pianeta, schiantandosi su Venere. Anche se non riuscì a trasmettere dati dopo l’impatto, il risultato rappresentò un traguardo straordinario per l’esplorazione spaziale. La missione faceva parte del programma sovietico Programma Venera, avviato durante la competizione tecnologica della Guerra fredda con gli Stati Uniti. L’obiettivo era studiare Venere, un pianeta avvolto da nubi dense e allora ancora misterioso per gli scienziati.

Lanciata nel novembre 1965, la sonda viaggiò per mesi nello Spazio prima di raggiungere il pianeta. Nonostante le difficoltà tecniche e la perdita di comunicazione poco prima dell’arrivo, la missione dimostrò che era possibile inviare sonde interplanetarie fino alla superficie di altri mondi. Negli anni successivi, altre missioni Venera avrebbero fornito le prime immagini e dati diretti dall’ambiente estremo di Venere.

Il 1° marzo 1966 è una data simbolica: rappresenta l’inizio concreto dell’esplorazione diretta dei pianeti, un passo che ha aperto la strada alle missioni robotiche moderne verso Marte, Venere e oltre.