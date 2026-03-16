Il 16 marzo 1966 il 1° aggancio spaziale scrive una pagina di storia dell’astronautica

La missione Gemini 8 dimostra che 2 veicoli possono incontrarsi e collegarsi in orbita, passo decisivo verso lo sbarco sulla Luna

gemini 8

Il 16 marzo 1966 la missione Gemini 8 venne lanciata dal Kennedy Space Center, negli Stati Uniti, con a bordo 2 astronauti destinati a entrare nella storia: Neil Armstrong e David Scott. L’obiettivo principale della missione era sperimentare per la prima volta nella storia l’avvicinamento e l’aggancio tra 2 veicoli nello Spazio, una manovra estremamente complessa ma indispensabile per le future missioni lunari. Dopo il decollo, la capsula Gemini raggiunse l’orbita terrestre e si avvicinò al veicolo bersaglio, il satellite Agena Target Vehicle.

Poche ore dopo il lancio avvenne il momento storico: Gemini 8 riuscì ad agganciarsi con successo all’Agena, realizzando il primo docking della storia dei voli spaziali con equipaggio. L’impresa dimostrò che era possibile controllare con precisione 2 mezzi in orbita e collegarli tra loro, una capacità tecnica fondamentale per l’esplorazione dello Spazio profondo.

Subito dopo l’aggancio, tuttavia, la missione affrontò una grave emergenza: un malfunzionamento di uno dei propulsori della capsula provocò una rotazione incontrollata del veicolo. Con grande sangue freddo, Armstrong attivò il sistema di controllo di emergenza e riuscì a stabilizzare la navicella, evitando conseguenze potenzialmente disastrose.

Nonostante il rientro anticipato, la missione fornì dati preziosi e dimostrò la fattibilità delle operazioni di aggancio in orbita. Questa tecnologia sarebbe diventata essenziale pochi anni dopo per il successo del programma Apollo, che portò l’uomo sulla Luna nel 1969.

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