Il 19 marzo 1932 Sydney inaugura il suo ponte simbolo

Il 19 marzo 1932, nel pieno della Grande Depressione, la città di Sydney celebrò l’inaugurazione del maestoso Sydney Harbour Bridge, destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili del Paese. L’opera, imponente e ardita per l’epoca, collegava finalmente il centro cittadino con la sponda nord della baia, rivoluzionando i trasporti urbani. La cerimonia inaugurale fu segnata da un episodio curioso: poco prima del taglio ufficiale del nastro, un ufficiale a cavallo intervenne anticipando il gesto, in segno di protesta politica. Nonostante l’imprevisto, l’evento si trasformò in una grande festa popolare, con migliaia di cittadini accorsi per attraversare per la prima volta il ponte.

Progettato dall’ingegnere John Bradfield e costruito con tecniche all’avanguardia, il ponte rappresentava una straordinaria impresa ingegneristica. Con la sua struttura ad arco in acciaio, era tra i più grandi al mondo al momento dell’apertura, simbolo di progresso e resilienza in un periodo di difficoltà economica globale.

Oggi, a 94 anni da quell’inaugurazione, il Sydney Harbour Bridge continua a essere non solo un’infrastruttura fondamentale, ma anche un’icona culturale e turistica. Ogni anno milioni di visitatori lo attraversano o lo scalano, attratti dalla vista spettacolare sulla baia. Più di un semplice ponte, è il segno tangibile di come visione e ingegno possano unire una città e proiettarla nel futuro.