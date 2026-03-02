Il 2 marzo 1978 la corsa allo Spazio smette di essere un duello

Il 2 marzo 1978, in piena Guerra fredda, quando lo Spazio era dominato quasi esclusivamente da 2 superpotenze – Unione Sovietica e Stati Uniti – un astronauta proveniente da Cecoslovacchia riuscì a rompere questo duopolio. A bordo della navicella Sojuz 28, Vladimír Remek divenne il primo uomo nello Spazio non appartenente alle due nazioni protagoniste della corsa spaziale. Il volo faceva parte del programma internazionale Intercosmos, creato dall’Unione Sovietica per coinvolgere altri Paesi alleati nelle missioni scientifiche in orbita. L’obiettivo era dimostrare cooperazione tecnologica e rafforzare i legami politici nel blocco orientale, ma il risultato ebbe anche un valore simbolico più ampio: lo Spazio iniziava lentamente a diventare un terreno condiviso.

Durante la missione, Remek e il comandante sovietico Aleksej Gubarev raggiunsero la stazione orbitale Salyut 6, dove condussero esperimenti scientifici e osservazioni della Terra. Il viaggio durò circa 8 giorni, ma il suo impatto fu duraturo. L’impresa ricorda come l’esplorazione spaziale possa superare confini nazionali e rivalità politiche, anticipando la cooperazione internazionale che oggi caratterizza molte missioni nello Spazio.