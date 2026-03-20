Il 20 marzo 2010 l’eruzione che fermò i cieli d’Europa

Il 20 marzo 2010 il vulcano Eyjafjöll, situato nel Sud dell’Islanda, torna in attività dopo quasi 2 secoli di silenzio. Quella che inizialmente appare come un’eruzione di moderata intensità si trasforma presto in un evento di portata globale, destinato a lasciare il segno nella storia recente. La fase più critica si verifica nelle settimane successive, quando enormi quantità di cenere vulcanica vengono proiettate nell’atmosfera. Le particelle, finissime e altamente abrasive, rappresentano un grave rischio per i motori degli aerei. Per motivi di sicurezza, gran parte dello spazio aereo europeo viene chiuso, causando uno dei più grandi blocchi del traffico aereo nella storia moderna.

Milioni di passeggeri restano a terra, voli cancellati e aeroporti paralizzati: l’impatto economico e sociale è immediato e significativo. L’evento mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture globali di fronte ai fenomeni naturali e la forte interconnessione tra Paesi.

Dal punto di vista scientifico, l’eruzione dell’Eyjafjöll offre anche un’importante opportunità di studio. I ricercatori analizzano la dinamica delle nubi di cenere e migliorano i sistemi di monitoraggio e previsione, fondamentali per la sicurezza del traffico aereo.

A distanza di anni, il 20 marzo 2010 resta una data emblematica: un promemoria della forza della natura e della necessità di sviluppare strumenti sempre più avanzati per convivere con i suoi effetti, in un mondo sempre più interconnesso.