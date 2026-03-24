Il 24 marzo 1999 l’inferno sotto il granito: 27 anni fa l’incendio del Monte Bianco

Esattamente 27 anni fa, il cuore pulsante delle Alpi veniva squarciato da una colonna di fumo nero che avrebbe segnato la storia dei trasporti mondiali. Quello che iniziò come un guasto meccanico a un autoarticolato carico di margarina e farina si trasformò rapidamente nell’Incendio del Monte Bianco, una trappola di fuoco a oltre mille metri di profondità che costò la vita a 39 persone. L’incendio del 1999 non fu solo una tragedia umana di proporzioni immense, ma un brutale risveglio per l’ingegneria e la politica. Per 53 ore, le temperature all’interno del traforo raggiunsero i 1000°C, rendendo vana ogni operazione di soccorso immediata e trasformando gli 11,6 km di tunnel in un forno invalicabile. All’epoca, la gestione divisa tra Italia e Francia e sistemi di ventilazione inadeguati giocarono un ruolo fatale nella dinamica del disastro.

Oggi attraversiamo il confine sotto il massiccio del Monte Bianco con una consapevolezza diversa. Quell’evento drammatico impose una rivoluzione totale: dalla creazione di un comando unico binazionale all’installazione di nicchie di sicurezza pressurizzate e sistemi termografici all’avanguardia capaci di individuare surriscaldamenti prima ancora che si trasformino in fiamme. Ricordare oggi quel 24 marzo non è solo un atto di doveroso omaggio alle vittime, ma un monito costante. La sicurezza di cui godiamo oggi nei moderni sistemi di traforo è stata pagata a caro prezzo tra quelle pareti di granito, ricordandoci che l’efficienza tecnologica non può mai prescindere dalla prevenzione e dalla cooperazione internazionale.