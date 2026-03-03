Il 3 marzo 1915 nasce la scienza aeronautica moderna negli USA

Il 3 marzo 1915 il governo degli Stati Uniti istituì la NACA, acronimo di National Advisory Committee for Aeronautics. All’epoca l’aviazione era una tecnologia giovane, ancora segnata dagli esperimenti pionieristici dei primi decenni del Novecento. L’obiettivo della nuova organizzazione era chiaro: coordinare la ricerca scientifica e tecnica per rendere il volo più sicuro, efficiente e avanzato. Nei primi anni, la NACA concentrò il proprio lavoro su studi aerodinamici, gallerie del vento e progettazione di ali e fusoliere. I risultati non tardarono ad arrivare: molte innovazioni sviluppate nei suoi laboratori contribuirono a migliorare le prestazioni degli aerei civili e militari, soprattutto durante le due guerre mondiali e nel rapido sviluppo dell’aviazione commerciale del dopoguerra.

Con il passare dei decenni, però, lo sguardo della ricerca americana iniziò a spingersi oltre l’atmosfera terrestre. Alla fine degli anni Cinquanta, nel pieno della corsa allo Spazio, l’esperienza accumulata dalla NACA divenne la base per la nascita della NASA, fondata nel 1958. La nuova agenzia ereditò strutture, scienziati e competenze, trasformando un ente dedicato al volo atmosferico in uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale.

Senza la NACA, probabilmente non ci sarebbero stati programmi storici come le missioni Apollo o molte delle tecnologie aerospaziali utilizzate ancora oggi. La fondazione del 3 marzo 1915 rappresenta quindi un passaggio chiave nella storia della scienza e dell’ingegneria: il momento in cui la ricerca organizzata sul volo iniziò a costruire il ponte che avrebbe portato l’umanità fino alla Luna e oltre.