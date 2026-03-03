Il 3 marzo 1972 il lancio di Pioneer 10, la sonda che aprì la strada verso Giove e oltre

Il 3 marzo 1972 la NASA lanciò la sonda spaziale Pioneer 10, una missione destinata a segnare una svolta nell’esplorazione del Sistema Solare. Fino a quel momento, infatti, nessun veicolo spaziale aveva mai attraversato la fascia degli asteroidi né raggiunto le regioni esterne dove orbitano i pianeti giganti. Pioneer 10 fu progettata per studiare l’ambiente dello Spazio profondo, raccogliere dati scientifici e inviare immagini ravvicinate di Giove. Il viaggio non era privo di rischi: gli scienziati temevano che la sonda potesse essere danneggiata dalle particelle e dai detriti presenti nella fascia degli asteroidi. Tuttavia, la missione dimostrò che il passaggio era possibile e relativamente sicuro, aprendo la strada a molte missioni successive.

Nel dicembre del 1973, Pioneer 10 effettuò il suo storico sorvolo di Giove, trasmettendo immagini dettagliate del pianeta e informazioni preziose sul suo campo magnetico, sulla radiazione e sull’atmosfera. Questi dati aiutarono gli scienziati a comprendere meglio la natura dei pianeti giganti e a pianificare nuove esplorazioni.

La sonda è ricordata anche per un elemento simbolico: una piccola placca metallica fissata a bordo, con un messaggio destinato a eventuali civiltà extraterrestri che potessero intercettarla in futuro. Oggi Pioneer 10 è ormai silenziosa, ma continua il suo viaggio nello Spazio interstellare.