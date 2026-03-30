Il 30 marzo 1858: nasce la matita con gomma, una piccola invenzione che cambia tutto

Il 30 marzo 1858 un’invenzione tanto semplice quanto geniale veniva ufficialmente brevettata: la matita con gomma incorporata. A idearla fu Hyman Lipman, imprenditore statunitense che intuì il valore pratico di unire 2 strumenti già esistenti in un unico oggetto. Fino a quel momento, infatti, matite e gomme erano separate: chi scriveva doveva avere entrambi a portata di mano per correggere errori. Lipman ebbe l’idea di fissare una gomma all’estremità della matita, rendendo immediata la possibilità di cancellare e riscrivere. Un gesto oggi scontato, ma allora rivoluzionario.

Il brevetto segnò una svolta soprattutto nel mondo della scuola e degli uffici. La matita con gomma divenne presto un oggetto di uso quotidiano, diffondendosi in tutto il mondo. Curiosamente, anni dopo, il brevetto di Lipman fu oggetto di una disputa legale: si stabilì che l’invenzione non fosse completamente nuova, ma piuttosto una combinazione di elementi già esistenti. Nonostante ciò, il successo commerciale dell’idea non fu mai messo in discussione.